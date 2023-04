“Io Jj4 la abbatterei domattina” | Fugatti insiste L’esponente trentina di Fdi | “Noi contro l’uccisione | la politica non agisce di pancia”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Io Jj4 ladomani mattina“. A dirlo è il presidente della Provincia di Trento, il leghista Maurizio, durante un intervento, sabato scorso, alla Scuoladi formazione della Lega. Il passaggio in cuiesprime questo concetto, in realtà, riguardava tutta la questione degli orsi in Trentino. “Il problema non è lei (Jj4, ndr) ma i circa 70 orsi in eccesso che ci sono sul territorio rispetto al progetto originale. In Trentino ce ne sono oltre 100 e non si sono mossi nelle altre regioni” spiega. “So che il tema è molto divisivo fuori dal Trentino – rimarca il presidente trentino – invece lì ci unisce molto nella nostra regione. I trentini su questo sono molto uniti, è giusto che gli altri si chiedano perché”.ricorda la morte del podista ...

Era uno degli orsi considerati “problematici”, anche se non aveva mai aggredito nessuno. Per il presidente della Provincia di Trento era però da abbattere ...A rintracciare la carcassa un gruppo di escursionisti. Le analisi diranno come è deceduto: era uno dei plantigradi problematici su cui l'Ispra ...