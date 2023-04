Io antifascista? | così Alemanno manda in tilt De Gregorio

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 aprile 2023) GianniinConcita De. Scintille a In Onda, il programma di La7, quando la giornalista che conduce insieme a David Parenzo come da copione chiede all'ex sindaco di centrodestra di Roma se si definisce. L'ex An come risponde? "Non sonoe il 30% degli italiani la pensa, secondo i sondaggi. Nell'antifascismo ci sono molte cose e molti elementi. Noi non siamo affatto fascisti, non vogliamo la dittatura, crediamo nei principi fondamentali della Costituzione, nei principi della democrazia, della libertà, della tutela del lavoro, che non viene fatta, all'interno dell'Europa". Non solo.va poi a sottolineare gli altri elementi alla base del suo ragionamento: "Però l'antifascismo ha ...