Io antifascista? Alemanno fa impazzire Concita De Gregorio | volano stracci

(Di domenica 30 aprile 2023) Scintille a In Onda, il programma condotto daDee David Parenzo su La7. Ospite in studio nella puntata di sabato 29 aprile ecco Gianni, il quale si scontra con la conduttrice sul fascismo. Quando la Degli chiede se si professa, il sindaco di Roma risponde: "Non sonoe il 30% degli italiani la pensa così. Ho amici intimi uccisi dall'antifascismo militante. Non condivido appiattimento verso America di Meloni".ci resta di sasso e replica con un laconico: "È rimasto solo lei". Quindi, la frecciata diad Elly Schlein sulla vicenda dell'armocromista: "La cosa che mi fa impressione è che la prima intervista di Schlein è a Vogue... obiettivamente uno si aspettava qualcosa ...

... cari compagni e partitanti vari che state preparando un corteo '' da scaraventare ... Gianni. Era seduto in mezzo a due miei cari amici che non si conoscevano ma che in quell' ...... scrive su Facebook Gianni, ex sindaco di Roma e portavoce del comitato 'Fermare la Guerra'...sinistra si scandalizzano perché chi viene dalla nostra storia si rifiuta di definirsi,...... capeggiati dal (non si sa fino a che punto "post") neo - fascista Gianni. I quali, ...euro a chiunque sodomizzi con un bastone e faccia del male fisico a qualunque giornalista, ...

“Il 16 aprile di 50 anni fa l’Italia e Roma hanno vissuto una delle pagine più buie della storia nazionale”, afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato all’Associazione Fratelli Mattei, ...