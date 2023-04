Inzaghi | «Inter grande anche nel 1° tempo! Godiamoci la vittoria»

(Di domenica 30 aprile 2023) Perc’èl’vista suTV al termine della partita contro la Lazio. Ecco come l’allenaotre si è espresso al canale tematico ufficiale della società. IL COMMENTO DEL TECNICO – La valutazione di Simonesu-Lazio: «Importantissimi, voluti e ottenuti con merito contro una squadra di valore. Sapevamo quanto contava lae abbiamo fatto unapartita dal 1? al 96?. Spirito di reazione? Assolutamente sì. Avevamo parlato a fine primo tempo di rimanere concentrati in partita, senza concedere ripartenze, che continuando sarebbe arrivato. Non abbiamo perso le distanze e abbiamo vinto una partita importante che ci dà tre punti, ma il nostro cammino è ancora lungo. Chiaramente avrei voluto un primo tempo diverso per ...

Commenta per primo Dopo la vittoria contro la Lazio , sua ex squadra, Simone, tecnico dell'ha parlato così a Sky Sport : 'Oggi abbiamo fatto una delle migliori partite di questi ultimi mesi. Ho detto ai ragazzi di non perdere le distanze dopo l'1 - 0 . Venivamo ...La squadra di Massimiliano Allegri non è più la 'schiaccia sassi' di una volta, vedasi anche l'ultima performance contro l'di Simonein Coppa Italia . La squadra non riesce più a ...La squadra direagisce subito e sfiora il pari con Mkhitaryan e Barella. Poi nel finale ... Nella ripresa l'va subito al massimo e ci prova con Dimarco al 47' e con Barella al volo al 55', ...

Inter, l'unica certezza ora è Lukaku. Inzaghi ha due grossi dubbi Calciomercato.com

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato la partita vinta contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una partita straordinaria dall'inizio alla fine. Bravi i ragazzi contro una ...Così Simone Inzaghi, che l'aveva inserito al 71' per Alessandro Bastoni ... Le prime impressioni avute dalle immagini televisive sono poi state confermate dai medici dell'Inter: lussazione alla spalla ...