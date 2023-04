Inzaghi | «Abbiamo fatto una delle migliori partite da quando sono qui»

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo il 3-1 splendido sulla Lazio, Simonecommenta la partita di San Siro a SkySport. Ecco le considerazioni del tecnico nerazzurro. Vittoria chiave per la corsa Champions: che significato ha? «unadaqui. A fine primo tempo avevo detto di continuare così anche se eravamo sotto, avevamouna grande prestazione anche dopo la Juve. E giocavamo contro la seconda in classifica. Oggi una bellissima Inter» Cosa è cambiato ora che riuscite a vincere sempre? «Dovevamo avere la motivazione perché era una partita importantissima e fra 72 ore ce ne sarà un’altra. Ho avuto grandissimi segnali da tutti, spirito di gruppo pazzesco» Partita che sembrava stregata: come hai agito ...

L'attaccante argentino, però, non è stato l'unico calciatore diad alimentare critiche e ... 2023lo scontrino di Dumfries#InterLazio pic.twitter.com/6jd056WNPM La Roby (@shalafiea) ...La 35a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausasentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT Perché tra grandi piazze, ..., in ...... sa essere letale nelle sfide secche, rispetto all'andataqualche certezza in più, ma ... Inter " Lazio, le formazioni:con Lukaku, Brozovic e Correa, Sarri ritrova Immobile dall'inizio ...

Inter-Benfica, Inzaghi: "Semifinale col Milan uno stimolo. Critiche So da dove vengono" Sky Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Tanta amarezza in casa Lazio per il ko di San Siro, al netto di un primo tempo chiuso in vantaggio dalla squadra di Sarri. A fine gara il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha espresso la ...