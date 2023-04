Intervista con Federica Carta per Come Marilyn | la solitudine che aiuta a riscoprirsi e l’importanza di credere in sé

(Di domenica 30 aprile 2023)Carla rilascia il singolo, scritto insieme ad Alessandro La Cava e a Katoo, che ne ha curato anche la produzione. L’artista inaugura così il suo nuovo progetto artistico, dopo un periodo di pausa dovuto alla scrittura di nuova musica.è un brano uptempo che mette in luce le difficoltà di una generazione che deve fare i conti con lanonostante sia costantemente connessa. La riflessione diparte da queste osservazioni per arrivare ad una lettura diversa dellastessa, il tutto racchiuso in un titolo ispirato aMonroe.conIl tuo ritorno sulle scene è stato ...

E' stata la stessa Ilary, in studio a Verissimo , a chiudere l'dicendo: 'E Bastian così' ... ormai celebre, love storyNoemi Bocchi. Molti, però, aspettano l'esito delle udienze su Rolex ...Ho avuto il privilegio e la possibilità di andare in terapia, che attualmente ha un costo veramente esagerato, e quindi seil ricavato da OnlyFans riuscirò ad aiutare qualcuno per me sarà una ......esaurito Questa è la meraviglia di Catania - afferma alla fine del primo tempo in un'... ' Quando c'era Catania - Inter portavome due nipoti : unola maglia rossazzurra e l'altro ...

INTERVISTA JASON KOSTOPOULOS (KOE) A ATENE Potere al Popolo

Franco La Torre, figlio del segretario del Pci siciliano ucciso da Cosa Nostra, riflette in questa intervista sulla crisi dell'antimafia: "Le stesse forze dell'ordine ci ricordano che la mafia non si ...Ospite di “Da noi…a ruota libera”, l’attore, regista, comico e sceneggiatore Massimo Ceccherini si racconta in un’intervista intima e profonda e rivela a ...