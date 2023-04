Inter | tris da Champions | Lazio k o e aggancio al quarto posto

(Di domenica 30 aprile 2023) Milano – A San Siro va in scena il primo atto di una domenica di fuoco, che potrebbe consegnare lo Scudetto al Napoli. All’ora di pranzo scendono in campo, in uno scontrofondamentale. Apre le marcature Felipe Anderson nel primo tempo, ma nella ripresa arriva la rimonta nerazzurra firmata da una doppietta di Lautaro ed un gol in acrobazia di Gosens, che poi si fa male. La squadra di Inzaghi aggancia Milan e Roma al. In aggiornamento…

Il risultato dell'interessa anche ai tifosi del Napoli , che se dovessero vincere contro la Salernitana potrebbero festeggiare lo scudetto già da oggi.- Lazio 3 - 1: la partita L'...MILANO - Cade ancora la Lazio. Secondo ko di fila con l'che vince 3 - 1 in rimonta. Apre Felipe Anderson su un errore incredibile di Acerbi. Nella ... Doppietta efinale. Secondo posto in ...14.26 Serie A, 32° turno:- Lazio 3 - 1 Clamorosa rimontaal 'Meazza' con la Lazio: da 0 - 1 a 3 - 1 nel finale. Subito due paratone di Provedel su ... 2 - 1 Gosens (83'),ancora di ...

Lazio ko, Napoli esulta: l'Inter ribalta e cala il tris, super Lautaro Tuttosport

Lukaku, ancora in veste di assist-man, crossa: l'esterno è puntuale all'appuntamento, conclusione al volo e gol. Prima del sipario, l'Inter cala il tris: Lautaro firma la doppietta personale, 3-1.Milano – L’Inter supera in rimonta la Lazio, riacciuffa Roma e Milan al quarto posto in classifica e consegna, in pratica, il match point per lo scudetto al Napoli. Meritatissima vittoria per i nerazz ...