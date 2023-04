Inter | Retegui resta un obiettivo concreto

Commenta per primo Mateoregala il pareggio al Tigre al 95' nel match terminato 1 - 1 sul campo del Gimnasia La Plata ... l'obiettivo di mercato die Milan entra in campo al 60' e riesce a ...Calciomercato, le parole di Mateo, obbiettivo dei nerazzurri in vista della prossima sessione di mercato Intervistato da ESPN, l'attaccante del Tigre Mateoha parlato del proprio futuro, ...A volerlo sembra sempre più fortemente c'è l'che deve ancora capire cosa fare con Lukaku, ma gli occhi suli hanno messi anche Milan, Napoli e Roma. In Europa, invece, si fa sempre più ...

L‘Inter si muove decisa per la prossima stagione. I nerazzurri sembrano avere le idee chiare sul futuro. Definiti ormai gli addii della squadra, Marotta va all’assalto dei rinforzi della rosa. Da ques ...La Roma, alla luce della complicata stagione vissuta da Abraham e Belotti, ha messo nel mirino una punta. Esposto il prezzo in vetrina.