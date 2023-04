Nessuna esultanza: mentre tutta l'celebra il gol attorno a lui, Robin Gosens resta immobile. E non per una qualche forma di rispetto per i tifosi avversari - non è infatti un ex Lazio - , ma perché proprio non riesce a muoversi. ...Queste le parole del tecnico dell'Simone Inzaghi dopo la vittoria in rimonta per 3 - 1 sulla ... poi costretto ad uscire per un infortunio: "Ha avuto unaalla spalla, speriamo di non ...La brutta caduta dopo il gol alla Lazio è costata unaalla spalla destra per l'esterno dell'Robin Gosens. Il tedesco è infatti caduto male dopo la rete in acrobazia contro i biancocelesti, procurandosi unaalla spalla che è ...

INTER, LUSSAZIONE ALLA SPALLA PER GOSENS - Sportmediaset Sport Mediaset

Le parole di Inzaghi al triplice fischio della sfida tra Inter e Lazio: le parole del tecnico piacentino ai microfoni di SKY Era una partita da provare a portare a casa in ogni modo. Rimontando, fatic ...Il tecnico dell'Inter: 'In campionato persi punti per stanchezza o mancanza di lucidità' MILANO (ITALPRESS) - 'Abbiamo fatto una delle ...