Inter-Lazio | sul piatto soldi e destini di giocatori e allenatori – CdS

(Di domenica 30 aprile 2023) Oggi alle 12,30 il lunch match tra, una partita che potrebbe voler dire tanto sia in ottica Scudetto sia in ottica Champions League IMPORTANZA – Il Corriere dello Sport parla di “pranzo da Champions” quest’oggi tra. La squadra di Inzaghi e quella di Sarri oggi si giocano una partita importante. I biancocelesti vogliono ripartire dopo la sconfitta con il Torino, anche perché il tecnico teme l’effetto boomerang. Il tecnico, inoltre, potrebbe essere costretto a guardarsi intorno in casa di mancata Champions, mandando all’aria il lavoro di due anni. L’invece vuole riprendere a vincere in campionato in casa, dopo aver perso le ultime tre. Nessun club, tra cui i nerazzurri, può rinunciare a 50\60 milioni di euro garantiti dall’ingresso ai gironi. Anche Inzaghi ha bisogno di ...

... le forze dell'ordine sarebbero state impegnate due giorni: ieri per Napoli - Salernitana e oggi per la possibile festa dello scudetto in città dopo il risultato difavorevole alla ...Ultime notizie Napoli - C'è attesa in città per Napoli - Salernitana e in caso di esito positivo (favorevole per gli azzurri) anche di, per la festa che organizzerà la SSC Napoli subito dopo il fischio finale al Maradona. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Lo scrive, su Il Giornale, Gianni Visnadi, in un articolo dedicato a, partita decisiva, insieme a Napoli - Salernitana, per il titolo di campioni d'Italia agli azzurri. 'Laha ...

Fischio d'inizio alle ore 12.30 al Meazza di Milano per la partita della 32esima giornata di Serie A, arbitra Guida La 32esima giornata di Serie A prevede sei partite nella giornata di domenica: la ...Le parole di Sarri avranno fatto riflettere: una partita alle 12.30 sembra una vera e propria follia viste le possibili temperature, anche se a Milano la pioggia battente dovrebbe avere la ...