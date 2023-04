Inter - Lazio rivivi la diretta 3 - 1 | Felipe Anderson gol | ma Sarri ancora ko

(Di domenica 30 aprile 2023) MILANO - Cadela. Secondo ko di fila con l'che vince 3 - 1 in rimonta. Apresu un errore incredibile di Acerbi. Nella ripresa pareggia Lautaro Martinez, poi Gosens ...

Nelle immagini, l'esultanza dei tifosi partenopei fuori dal Maradona , prima per il pareggio e poi per la vittoria dell'nella partita giocata a San Siro contro la, vittoria che accorcia la corsa del Napoli verso lo scudetto.MILANO - Cade ancora la. Secondo ko di fila con l'che vince 3 - 1 in rimonta. Apre Felipe Anderson su un errore incredibile di Acerbi. Nella ripresa pareggia Lautaro Martinez, poi Gosens porta avanti la squadra ...

Inter-Lazio 3-1: gol di Felipe Anderson, Lautaro (2), Gosens | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Prima il vantaggio di Felipe Anderson, poi la Lazio è crollata sotto i colpi dell'Inter che ha ribaltato il risultato con la doppietta di Lautaro Martinez e Gosens. Questa l'analisi ...Due dubbi di formazione in casa Bologna. Il primo riguarda il centravanti con Barrow al momento leggermente favorito su Zirkzee per completare il tridente con Orsolini e Ferguson. Il secondo ballottag ...