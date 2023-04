Inter-Lazio | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di domenica 30 aprile 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentaduesima giornata di. Al Meazza spareggio per un posto nella Champions il prossimo anno ma anche perché dipende dall’esito di questa partita la possibilità che il Napoli ha di vincere o meno lo scudetto. Appuntamento fissato alle ore 12.30 di domenica 30 aprile, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace.

Probabili formazioni, le ultime sulle scelte di Inzaghi e Sarri in vista del match di oggi a San Siro Le probabili formazioni di, big match che andrà in scena a San Siro alle ore 12.30 e che ...è il big match che la Serie A propone all'ora di pranzo: ecco le opzioni per vedere in diretta streaming la sfida di San ...Ma una volta tanto, prima di calcare l'erba del "Maradona", Di Lorenzo e compagni si accomoderanno in sala video e vedranno da spettatori interessati il match all'ora di pranzo di, ...

Per far esplodere la festa c'è bisogno di un risultato positivo dell'Inter contro la Lazio e poi della vittoria degli azzurri contro la Salernitana ...Inter-Lazio è il big match che la Serie A propone all'ora di pranzo: ecco le opzioni per vedere in diretta streaming la sfida di San Siro.