Inter-Lazio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Nel match valevole per la trentaduesima giornata di, l’ospita tra le mura amiche la. Sfida fondamentale per entrambe le squadre e che rischia di risultare decisiva anche in chiave scudetto per il Napoli. Qualora i biancocelesti non dovessero vincere, infatti, la squadra di Spalletti potrebbe laurearsi aritmeticamente campione d’Italia battendo la Salernitana. Uno scenario che lacercherà di evitare, ma che invece si augura l’, a caccia di punti per raggiungere al quarto posto Milan e Roma e infiammare la lotta Champions. All’andata finì 3-1 per i ragazzi di Sarri, chi avrà la meglio stavolta? La sfida è in programma, domenica 30 aprile alle 12:30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. ...