Inter-Lazio | la storia da cambiare nella partita per svoltare davvero

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023)può segnare ladi questa Serie A, sia perché vale tantissimozona Champions League sia perché può dare al Napoli la possibilità di festeggiare lo scudetto oggi. Ma alle 12.30 c’è tanto da dire in campo, non per terzi. PASSAGGIO DA EFFETTUARE –inizierà con la squadra di Simone Inzaghi al settimo posto. Questo per effetto della vittoria ieri allo scadere dell’Atalanta sul Torino, valsa il +1 in classifica (vedi articolo). Ma, con una vittoria, l’sarebbe quarta: questo perché ha una differenza reti migliore rispetto a Milan e Roma, al momento ferme a +3 dopo l’1-1 di ieri, e non si sono ancora giocati tutti gli scontri diretti quindi non vale (fino a sabato prossimo) la classifica avulsa. Un’occasione forse più unica che rara di ...