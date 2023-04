Inter-Lazio | la formazione di Inzaghi | Darmian sulla fascia! – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023) Simoneavrebbe deciso di riportare Matteofascia destra per il match di oggi contro laSCELTE – Secondo quanto riportato da TuttoSport, Matteopotrebbe tornare a giocare come esterno destro nel match di oggi contro la. Il numero 36, che nelle ultime partite era stato impiegato come braccetto difensivo, giocherà davanti a Danilo D’Ambrosio, che farà parte del reparto difensivo assieme all’ex di giornata Acerbi e Bastoni., le scelte di(3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni;, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone. Fonte: TuttoSport-News - ...