Inter-Lazio | Inzaghi vara il turnover | Brozovic e Correa titolari – CdS

(Di domenica 30 aprile 2023) Simoneeffettuerà alcuni cambi di formazione rispetto alla sfida contro la Juventus di Coppa Italia. Altra chance in attacco per– Il Corriere dello Sport utilizza questo termine per parlare delle scelte di Simonenel lunch match di oggi contro la. Marceloè pronto a riprendere il suo posto in cabina di regia al posto di Hakan Calhanoglu. Il croato sarà affiancato da Mkhitaryan e probabilmente da Barella, anche se dopo il fastidio accusato contro la Juventus – rivelatosi poi un crampo – il sardo potrebbe riposare e lasciare spazio a Roberto Gagliardini. In attacco, invece, ci sarà il Tucual posto di Lautaro Martinez. Per il numero 11 sarà la quinta partita consecutiva da titolare in campionato. Fonte: Corriere ...

Ma una volta tanto, prima di calcare l'erba del "Maradona", Di Lorenzo e compagni si accomoderanno in sala video e vedranno da spettatori interessati il match all'ora di pranzo di, ...... le forze dell'ordine sarebbero state impegnate due giorni: ieri per Napoli - Salernitana e oggi per la possibile festa dello scudetto in città dopo il risultato difavorevole alla ...Ultime notizie Napoli - C'è attesa in città per Napoli - Salernitana e in caso di esito positivo (favorevole per gli azzurri) anche di, per la festa che organizzerà la SSC Napoli subito dopo il fischio finale al Maradona. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Inter-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Per far esplodere la festa c'è bisogno di un risultato positivo dell'Inter contro la Lazio e poi della vittoria degli azzurri contro la Salernitana ...Inter-Lazio è il big match che la Serie A propone all'ora di pranzo: ecco le opzioni per vedere in diretta streaming la sfida di San Siro.