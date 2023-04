Inter-Lazio domenica 30 aprile 2023 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 30 aprile 2023) Nellache oppone le squadre milanesi a quelle romane sonoad affrontarsi in una giornata che potrebbe cambiare la gerarchia della classifica per un posto in Champions League e se gli uomini di Sarri sembrano al momento sicuri di partecipare alla fase a gironi nella prossima stagione, è Inzaghi a giocarsi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Due punti contro Milan e Roma, poi vedremo quanti con. Il nostro obiettivo sarebbe pizzicarne una e raggiungerla , poi vedremo. La cosa importante per noi è resettare e pensare alla ...Aspettando le sentenze del campo, che arriveranno nel pomeriggio di oggi (la prima poco dopo le 14, col risultato di, la seconda dopo Napoli - Salernitana), l'aumento delle spese per i ...Due punti contro Milan, Roma, ora vediamo. Noi il primo obiettivo è pizzicarne una e raggiungerla. Ora dobbiamo resettare e pensare subito allo Spezia , che è una squadra in lotta per ...

Inter, Correa con Lukaku Sarri con Immobile al centro e due frecce Gazzetta

Spalletti prepara la festa scudetto con i protagonisti della grande cavalcata: fuori causa Mario Rui e Politano, spazio a Olivera e Lozano. Nei granata Piatek ...Dopo la vittoria sul Torino, l'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha parlato a Sky. "Io credo che ci siano dei traguardi e degli obiettivi assoluti, che però riguardano pochissimi. Poi ci sono dei tra ...