Inter - Lazio diretta 3 - 1 | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 30 aprile 2023) MILANO - Correre e ancora correre per vincere, lanon si deve sentire vicina all'obiettivo Champions League. Maurizio Sarri in conferenza stampa è stato chiaro: servono altri punti per rimanere ...

La partita L'parte bene con diverse occasioni nel primo tempo. Al 26' è annullato per ... Passano pochi minuti e tutto si rovescia: al 29' è Felipe Anderson che regala il vantaggio alla...14.26 Serie A, 32° turno:3 - 1 Clamorosa rimontaal 'Meazza' con la: da 0 - 1 a 3 - 1 nel finale. Subito due paratone di Provedel su Brozovic e Dimarco, ma a passare sono gli ospiti(30'):grave errore ...- Celebrazioni condizionate dal risultato della sfidae Napoli Salernitana

Inter-Lazio 0-1: gol di Felipe Anderson | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Non poteva arrendersi al destino conico e baro l'Inter, non adesso. Non poteva ricadere nell'errore di pagare eccessivamente l'unica conclusione a rete dell'incontro degli ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...