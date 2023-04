Inter-Lazio 3-1 | Serie A | game over!!! VINCIAMO NOI LIVE

(Di domenica 30 aprile 2023)è l’incontro valido per la trentaduesima giornata diA 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Maurizio Sarri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, 32ª giornataA: segui la partita in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul ...

- Celebrazioni condizionate dal risultato della sfidae Napoli SalernitanaI giochi per la Serie A 2022 - 2023 si possono chiudere in caso di vittoria della squadra di Spalletti sulla Salernitana (match delle 15) e di mancato successo dellacon l'(match delle 12.30, in campo ora). In città fervono i preparativi... lanon si deve sentire vicina all'obiettivo Champions League. Maurizio Sarri in conferenza stampa è stato chiaro: servono altri punti per rimanere in alto. Si gioca contro l'dell'ex ...

Inter-Lazio 0-1: gol di Felipe Anderson | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Un’occasione forse più unica che rara di rientrare nelle posizioni che contano, quelle dell’obiettivo da raggiungere sì o sì. Dalle 11 il vero countdown a Inter-Lazio… Leggi ...Titolare Mazzocchi nella Salernitana, c’è Ciofani nella Cremonese. In panchina Doig nel Verona. Inter-Lazio vale la Champions League e, indirettamente, lo Scudetto. Il lunch match della 32ª giornata ...