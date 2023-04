Inter-Lazio 3-1 | rimonta nerazzurra Napoli prepara festa scudetto

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) - L'batte laper 3-1 innel match della 32esima giornata della Serie A e consegna loal, che può festeggiare il tricolore in caso di vittoria casalinga con la Salernitana. La sconfitta tiene ferma laa 61 punti. L'aggancia Milan e Roma a quota 57, in piena corsa per un posto in Champions League. LA PARTITA -subito avanti col piede sull'acceleratore. Al 5' Brozovic chiama Provedel alla parata complicata, il portiere biancoceleste deve respingere anche il secondo tentativo di Dimarco. L'estremo difensore delladevi esibirsi in un paio di uscite per evitare guai. Al 22', Barella innesca Mkhitaryan: destro centrale, Provedel blocca. Al 25' l'...

