Inter | Lautaro ribalta la Lazio | la frase su Maradona e sul Napoli

Lautaro al 90': "Vittoria che significa tanto, stiamo tornado al top nel momento clou della stagione" Fcinternews.it

MILANO - L’ Inter supera in rimonta la Lazio (3-1), riacciuffa Roma e Milan al quarto posto in classifica e consegna, il match point scudetto al Napoli di Luciano Spalletti. Man of the match, l'argent ...L’Inter vola nel segno del tre. Perché batte la Lazio segnando tre gol (a uno) e infila la terza vittoria consecutiva, dopo la prima con altri tre gol a Empoli e la seconda contro la Juventus, che val ...