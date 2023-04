Inter | Lautaro Martinez | “Champions? Io ci credo | possiamo farcela”

L'preme e al 77'pareggia: Lukaku protegge il pallone col fisico su Romagnoli, poi serve l'argentino che insacca. I nerazzurri vogliono ribaltala, la Lazio appare scarica. All'80 ...Il tabellino di- Lazio 3 - 1 30' Felipe Anderson (L), 83' Gosens (I), 90'Martinez (I)(3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio (1' st Dumfries), Acerbi, Bastoni (26' st Gosens, 41' st ......segnali di risveglio e anche il feeling consembra rinfrancato dal recupero delle piene facoltà di 'Big Rom'. IL MIGLIOR MOMENTO DI FORMA - È un dato di fatto avvalorato dal campo, l'...

Lautaro al 90': "Vittoria che significa tanto, stiamo tornando al top nel momento clou della stagione" Fcinternews.it

Termina 3-1 per l'Inter il match contro la Lazio valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive le reti dei ...Vittoria fondamentale per l'Inter che oggi ha battuto in rimonta la Lazio. 3-1 il risultato finale, con la doppietta di Lautaro e il gol di Gosens.