Inter | Inzaghi | «Stagione emozionate | oggi la miglior partita»

(Di domenica 30 aprile 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio. I dettagli Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’contro la Lazio. PAROLE – «Abbiamo fatto una dellei partite dei 20 mesi in cui sono stato qui. All’vallo ho detto ai miei di non mollare, venivamo da un mercoledì intenso e giocavamo contro i secondi in classifica, una squadra fortissima e di qualità. Stiamo vivendo unaemozionante, sappiamo che in campionato abbiamo perso qualche punto importante ma abbiamo fatto partite europee di grandissimo livello. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto quest’anno e le ultime prestazioni mi danno tanta fiducia. Faremo sempre il massimo». LEGGI ALTRE NOTIZIE ...

obbligata ad invertire la rotta anche in campionato dopo essere arrivata in finale di Coppa ... Simoneopta per qualche cambio sia rispetto alla formazione che si è imposta per 3 - 0 contro ...Le parole di Simone, tecnico dell', dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio. I dettagli Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'contro la Lazio. PAROLE ...Nessuna esultanza: mentre tutta l'celebra il gol attorno a lui, Robin Gosens resta immobile. E non per una qualche forma di ... Così Simone, che l'aveva inserito al 71' per Alessandro ...

Inter, l'unica certezza ora è Lukaku. Inzaghi ha due grossi dubbi Calciomercato.com

Dettagli comunque, perché quello che conta è sempre il risultato finale che per una volta fa passare in secondo piano i troppi errori dell’Inter in fase di conclusione e quelli di Inzaghi a livello di ...Le parole di Inzaghi al triplice fischio della sfida tra Inter e Lazio: le parole del tecnico piacentino ai microfoni di SKY Era una partita da provare a portare a casa in ogni modo. Rimontando, fatic ...