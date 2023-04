Inter | Inzaghi | 'Spirito di gruppo pazzesco Gosens ha una lussazione'

La squadra direagisce subito e sfiora il pari con Mkhitaryan e Barella. Poi nel finale ... Nella ripresa l'va subito al massimo e ci prova con Dimarco al 47' e con Barella al volo al 55', ...7 Rilancia l'in campionato in attesa di poterla testare nella semifinale di Champions contro l'. Pagelle Lazio PROVEDEL 6 Risponde subito presente sul sinistro a girare di Brozovic ...La squadra dicontinua comunque a caricare a testa bassa e al 78' trova l'1 - 1 grazie al ... Passano appena cinque minuti e l'la ribalta incredibilmente: sale nuovamente in cattedra ...

Inter, l'unica certezza ora è Lukaku. Inzaghi ha due grossi dubbi Calciomercato.com

[themoneytizer id=”99064-6] Termina 3-1 lo scontro diretto tra Inter e Lazio, con i biancocelesti travolti nel finale dopo essere stati in vantaggio per più di settanta minuti. Questo il commento del ...Simone Inzaghi gongola dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio che vale l'aggancio al quarto posto in classifica: "Abbiamo fatto una delle nostre migliori partite da quando sono su questa panchina ...