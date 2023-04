Inter in rimonta sulla Lazio | colpo-Champions E Napoli esplode

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) L'supera 3-1 laa San Siro in, nell'anticipo domenicale di mezzogiorno della 32esima giornata di Serie A, grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Gosens dopo il vantaggio biancoceleste di Felipe Anderson, e aggancia al quarto posto in classifica Roma e Milan a 57 punti. La, che era passata in vantaggio, resta al momento seconda a 61 punti, in attesa della Juve impegnata a Bologna. Il successo dei nerazzurri apre alla possibilità scudetto già oggi delse batterà la Salernitana nel derby campano delle ore 15. Inzaghi per il big match di San Siro conferma il 3-5-2, con qualche cambio rispetto ai titolarissimi: in porta Onana, con D'Ambrosio, Acerbi e Bastoni a formare la linea difensiva. Sulle fasce ci saranno Darmian e Dimarco, mentre nella zona centrale il trio ...