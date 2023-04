Inter | il gol può costare caro a Gosens | spalla dolorante e cambio immediato

E a proposito di- Lazio, Linù scrive: "Io spero che qualcuno stia documentando il bordello che a Napoli stiamo facendo ad ognidell'. Perché credo che manco gli stessi interisti siano ...A decidere la sfida la doppietta di Lautaro e ildi Gosens , che hanno rimontato la rete iniziale di Felipe Anderson (al 7° centro in carriera contro l') portando il risultato finale sul 3 - ...La partita L'parte bene con diverse occasioni nel primo tempo. Al 26' è annullato per fuorigioco ildi Mkhitaryan: Brozovic ha servito Correa che secondo il Var era in fuorigioco quando ...

Monza, Ciurria dopo il gol allo Spezia: "Più bello quello all'Inter, per un motivo" Fcinternews.it

Un dominio costante con tante occasioni sciupate. Nella ripresa poi entra Lautaro Martinez, che con due gol affonda la Lazio e riporta l’Inter in zona Champions. Ancora pubblico interista delle grandi ...Cambia qualcosa Inzaghi rispetto i pronostici della vigilia, c'è D'Ambrosio nella linea a tre in difesa, mentre Darmian giocherà esterno nel folto centrocampo a 5, in panchina invece Dumfries. Il tecn ...