Inter | Acerbi sui social | “Perdonatemi per l’errore commesso”

(Di domenica 30 aprile 2023) Francescoha commenta suila vittoria contro la Lazio per 3-1, chiedendo scusa perin occasione del vantaggio biancoceleste: “Altri 3 punti che non potevamo perdere!un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!”, le parole del centrale. Altri 3 punti che non potevamo perdere!un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!#Lazio #SerieA #pic.twitter.com/R67BSO4dz4 — Francesco(@Fra) April 30, 2023 SportFace.

Il tabellino di- Lazio 3 - 1 30' Felipe Anderson (L), 83' Gosens (I), 90' Lautaro Martinez (I)(3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio (1' st Dumfries),, Bastoni (26' st Gosens, 41' st ...ha fatto un errore, ma è anche l'unico giocatore che non fa mai turnover, Inzaghi non ci rinuncia mai. L'è rimasta sempre in partita, ha pareggiato al 77' contro una buona Lazio e poi ...L's'imbambola,sbaglia in impostazione e regala palla a Felipe Anderson. Il brasiliano, dopo uno scambio con Luis Alberto, fulmina Onana e porta avanti i suoi. Pronta la reazione ...

Inter, Acerbi scrive ai tifosi: "Perdonatemi un errore che non va mai fatto" TUTTO mercato WEB

"Altri 3 punti che non potevamo perdere! Perdonatemi un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!". Così Francesco ...Gol di Felipe Anderson. Pareggia Lautaro al 77', poi reti di Gosens e di nuovo Lautaro. I nerazzurri vincono in rimonta a San Siro, ora match point scudetto per il Napoli (ANSA) ...