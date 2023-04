Inexorable | la recensione | un cupo thriller psicologico tra perversione e ossessione

Leggi su movieplayer

(Di domenica 30 aprile 2023) Ladi: nel film di Fabrice Du Welz, appena uscito nel blu-ray Midnight Classic, si mescolano un amore malato, atmosfere morbose e indicibili segreti del passato. Passato nel 2021 al Noir in Festival, arriva ora finalmente anche per il pubblico italiano, grazie all'uscita in homevideo targata Plaion, la possibilità di vedere e apprezzare, uncon venature erotiche che porta la firma del belga Fabrice Du Welz, garanzia di prodotti complessi, disturbanti e di qualità . Di quelli, come vedremo in questa, capaci di scandagliare gli anfratti più oscuri e inquietanti dell'animo umano. Racconti di amori malati e proibiti, di ossessioni, conditi da atmosfere misteriose e morbose, ben riprodotte dal grintoso ...