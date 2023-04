IndyCar | Barber | McLaughlin torna a vincere rovinando la festa a Grosjean

(Di domenica 30 aprile 2023) Scottha vinto alMotorsport Park il quarto appuntamento dell’Series. Prima gioia in Alabama. la quarta della carriera, per il #3 di Penske, perfetto nei giri conclusivi ad avere la meglio su Romaine Will Power, rispettivamente in seconda e terza piazza. Tanta azione sin da subito con Romain(Andretti #28) che ha dovuto vedersela con Alex Palou (Ganassi #10) e Pato O’Ward (McLaren #5). Il francese ha respinto lo spagnolo ed il messicano nella primata, uno spettacolare confronto che è continuato anche nei giri seguenti. La strategia diventerà successivamente protagonista, Josef Newgarden #2 salirà in cattedra con il team Penske davanti a Scott#3. L’americano ed il neozelandese proveranno a cambiare le carte ...

... Grid Ore 15: gara MotoGP Ore 16: Zona Rossa Ore 17: Race Anatomy MotoGP NTTSERIES: GRAN PREMIO DI ALABAMA LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW Domenica 30 aprile Ore 21.20:......sei volte campionedovrebbe infatti partecipare alla 24 Ore di Le Mans insieme a Bourdais e Van der Zande, come successo nella 24 Ore di Daytona. Tuttavia, questo weekend Dixon sarà a...Per il tredicesimo anno la NTTSeries fa tappa nel circuito permanente di, Alabama, una delle piste più complesse per conformazione, messa a punto e strategie. I ventisette protagonisti del campionato a ruote ...

Indycar 2023, GP Alabama: tutti in pista a Barber, anteprima e orari Sky Sport

Romain Grosjean edges Álex Palou for the pole position in Sunday's Children's of Alabama Indy Grand Prix at Barber Motorsports Park in Birmingham.IndyCar's race at Barber Motorsports Park in Alabama didn't have many cautions. Sting Ray Robb left the track on Lap 39, bringing out the first caution. Felix Rosenqvist spun after contact with Josef ...