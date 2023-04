India e Cina si parlano Confini e tensioni al vertice Sco di Nuova Delhi

(Di domenica 30 aprile 2023) È la prima volta che un ministro della Difesa cinese visita l’dopo lo scontro del 2020 tra soldatini e cinesi nella Valle di Galwan, nella zona di frontiera lungo il confine montano, che ha causato la morte di 20 soldatini e quattro cinesi. Il contesto Dopo lo battaglia (a mani nude, perché i militari dei due Paesi al confine non possono portare armi), i legami tra Pechino esono entrati in una spirale negativa, con un’ulteriore escalation dinel dicembre dello scorso anno, quando le truppe dei due Paesi si sono scontrate nella regione di Tawang, nello Statono nord-orientale dell’Arunachal Pradesh, che larivendica come proprio territorio. Sono stati riportati feriti da entrambe le parti, nonostante ...

Siccità indiana La scorsa primavera l'fu colpita da un'ondata di calore spaventosa, quest'... In Thailandia per la prima volta è stata superata la temperatura di 45°C ad aprile, inc'è una ...approfondimento, mucca travolta da treno uccide uomo mentre fa pipì sui binari FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo L'ha sorpassato la: è il Paese con più ...La scorsa primavera l'fu colpita da un'ondata di calore spaventosa, quest'anno il clima sta ... In Thailandia per la prima volta è stata superata la temperatura di 45°C ad aprile, inc'è una ...

India e Cina, la rincorsa di due giganti litigiosi Corriere della Sera

Con Pechino interessata ai porti della costa occidentale dell’Africa e dell’Argentina meridionale, il presidente Xi Jinping ha lanciato la Cina in una missione per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...