(Di domenica 30 aprile 2023) Poco dopo le 7 i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti in Calata Fontanelle per unstradale. Unain sella al suo, per cause in corso di accertamento,...

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... da martedì corsa al biglietto per la sfida al Verona Sport [ 30/04/2023 ] Basket,regala i ...Una ragazza di 22 anni ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando ed è deceduta. L'è avvenuto a, in Calata Fontanelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile. In corso le indagini per accertare le cause e la dinamica dell'. Sul ..."Abbiamo risolto crisi industriali annose come Whirpool a, un caso emblematico di come il governo sa risolvere le questioni". Sul Def è stato un, maggioranza è coesa Tanti i temi ...

Incidente a Napoli, morta 22enne in scooter ilmattino.it

Gli adolescenti stavano percorrendo contromano quando le forze dell'ordine hanno tentato di fermarli. Il più grande ha 15 anni ...Italiani, stranieri e... tifosi del Napoli. Sì, perché quest'anno, a Sorrento, il ponte del primo maggio può considerarsi decisamente sui generis. Un'esperienza ...