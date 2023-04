(Di domenica 30 aprile 2023) CRONACA DI ROMA – . Undivampato intorno alle 14 di oggi ha distrutto completamente unbarda tempo in via, all’altezza del cimitero del Verano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l’autogru per spegnere le fiamme. Fortunatamente, al momento dell’, la struttura era vuota. Tuttavia, si apprende che ilera diventato un rifugio occasionale per alcune persone senzatetto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza quanto restava della struttura dopo aver spento l’. Le cause dell’sono ancora sconosciute e sotto indagine.

auto via della Magliana 28.04.2023 L'ha trovato il commento dell'assessore al municipio XI Arvalia Emiliano Castellino che su facebook scrive: 'A causa di unche ha ...Unsulle cui cause sono in corso indagini è divampato nella tarda serata di ieri all'interno di uno stabilimento balneare a Torre Canne, lungo il litorale di Fasano (Brindisi). Per domare le ...La scorsa notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in Via Palmiro Togliatti, all'interno di un'area privata. Unha distrutto un furgone (abbandonato) per la vendita ambulante dei panini. Danneggiate anche tre auto parcheggiate poco distanti dal furgone. Fiamme estinte da Vigili del Fuoco di Ponticelli. ...

Fiamme dal cofano, accosta l'auto e l'incendio distrugge cinque vetture RomaToday

CRONACA DI ROMA - Incendio distrugge chiosco bar abbandonato in via Tiburtina. Un incendio divampato intorno alle 14 di oggi ha distrutto completamente ...Le fiammo sono divampate intorno alle 14, e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l’autogru per spegnerle. La struttura era abbandonata al degrado ormai da tempo, e diventata ...