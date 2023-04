In tre contromano su scooter investono Carabiniere

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 30 aprile 2023) Erano in tre su unoa Napoli non si fermano all’alt eun. Il più grande ha 15 anni In tresu unouna Napoli. Questa notte i carabinieri della stazione di Chiaia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 15enne incensurato del Cavone. Era incon altri due giovanissimi, percorrevauna delle strade che circonda Largo Ferrandina. I militari hanno imposto loro l’alt per un controllo, ma il 15enne alla guida ha accelerato per tentare la fuga e investito uno dei Carabinieri. I tre sono caduti a terra dopo l’impatto e l’altro militare è riuscito a fermarli. In sella con il 15enne due ...