(Di domenica 30 aprile 2023) I ricchi sapevano come comportarsi in modo spregevole anche prima dell’uscita del quinto episodio della quarta stagione di. In tutti i casi, lo psicodramma shakespeariano sulla famiglia miliardaria ha iniziato la sua corsa verso l’atto finale. In un mondo in cui il divario economico non fa che aumentare, la classe privilegiata che innervosisce e nello stesso tempo affascina, si è trovata al centro di un intenso scrutinio. Oggi conosciamo gran parte dei segreti di una fascia sociale che ha sempre cercato di dissimulare la propria esistenza. La famiglia Roy, cioè un gruppetto di stronzi, esaltati dai fumi del potere e della coca di primissima scelta, è diventata la punching bag e la soap opera preferita sugli straricchi. Oggi riconosciamo subito i tipiRoy. Il reparto costumi dici sta insegnando come fare: ...

In Succession, il gorpcore di Lukas Matsson si avvicina molto alla realtà GQ Italia

Welcome to Shiv Pregnancy Watch 2023: Did she drink that whiskey Did she take a bump Did she drink that glass of champagne Unless that tumble down those steps last week did the trick, Shiv is ...