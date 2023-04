In Francia le sedie a rotelle per i disabili saranno pagate dallo Stato

(Di domenica 30 aprile 2023) A partire dal prossimo anno il governo francese coprirà al 100% i costi sostenuti dalle famiglie per acquistare una sedia aper na persona disabile. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante la sesta conferenza nazionale sullatà tenutasi questa settimana. Il capo...

Il ritorno alla Caja Magica La due volte campionessa dell'Open ditorna a disputare il WTA ...sinistra nella partita contro Alexandrova e che l'ha costrinse ad uscire dal campo ina ...Abbiamo trovato anche delle, e un tavolo: gli mancavano solo delle viti che abbiamo aggiunto. ... Avevano anche raggiunto la"per fare la vendemmia": un lavoro che aveva permesso di ...... palloni, scarpe e scarpini, e perfino banchi di scuola conrotte e giochi per bambini. ...per giorni rimangono cumuli di rifiuti da rimuovere come sta avvenendo sotto il ponte di Corso'. ...