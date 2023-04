In Cina la vedono così | lo scudetto è motivo di orgoglio per “quasi” tutto il sud Italia

(Di domenica 30 aprile 2023) Il Napoli e lovinto sbarca anche sul Daily China, il quotidiano di Hong Kong, che si è voluto soffermare sull’importanza di questo. Mentre la città abbandona la scaramanzia e si prepara a festeggiare, da Hong Kong si racconta il valore di questo premio che ha inizio decenni fa, da quando l’iniziava la divisione tra Nord e Sud per ragioni economiche e politiche. Scrive il giornale asiatico: “Loarriverà nella città del più grande club del Sudper la prima volta dal 1990, quando la Serie A era considerata il più grande campionato del mondo e Diego Armando Maradona giocava ancora con il Napoli”. Nel calcio – e non solo -, nord e sudsi dividono per la partecipazione e la storia. I club del nord sono la maggioranza. I ...

In Cina la vedono così: lo scudetto è motivo di orgoglio per "quasi ... IlNapolista

