Ilary Blasi | frecciate a Totti | il retroscena al compleanno

Attimi di terrore all' Isola dei famosi , il reality di Canale 5 condotto da: Nathlaie Caldonazzo è stata infatti colpita da un malore mentre si trovava su una spiaggia in Honduras. Il portale di Giuseppe Porro ha pubblicato un video in cui si vede la Caldonazzo ...... Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi Arriva il gesto che cambia tutto Isola dei Famosi, Asia Argento sbarca in Honduras: la sorpresa per la sorella Fiore e gli altri naufraghi, gli ......sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. Per lei la conduzione de L'isola dei famosi è al momento la priorità assoluta e il suo obiettivo è riuscire a lenire le problematiche ...

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che i rapporti tra Ilary Blasi ed Enrico Papi siano a dir poco gelidi: ecco cosa è stato deciso per l'opinionista ...Isola dei Famosi, nuovi rumors sulla presunta lite Papi e Blasi: ecco cos'ha deciso Mediaset. Il conduttore resta nel programma