Il Volo - Tutti per Uno | due serate all' insegna della grande musica su Canale 5

(Di domenica 30 aprile 2023) A maggio, in esclusiva e in prima serata su5, dueevento all'buonacon “Ilper Uno”. Con la partecipazione di Federica Panicucci. Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell'Arena di Verona. Infatti, saranno presenti nomi eccellentie dello spettacolo come: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida ...

A maggio, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, arrivano due serate evento con Il Volo - Tutti per Uno, con la partecipazione di Federica Panicucci. (ANSA)