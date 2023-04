(Di domenica 30 aprile 2023) Uomini in uniforme militare hanno ucciso almeno 60 persone in Burkina Faso Almeno 60 persone sono state uccise nel nord del Burkina Faso da uomini che indossavano le uniformi dell'esercito nazionale. Gli omicidi sono avvenuti la scorsa settimana ma solo adesso la notizia è stata resa pubblica...

... l'11.3% dei giovani non ha ancora deciso per chi votare e ila uno o all'altro candidato ... il partito di estrema destra- sunnita, e con il Nuovo partito del benessere (Yrp) di Fatih ...... per poi annunciare pubblicamente ila Kilicdaroglu, segretario del partito repubblicano ... La decisione del partito filoHdp di non presentare un proprio candidato alla corsa alla ...Il Partito democratico popolare , di orientamento filo -, ha pubblicamente chiesto ai propri elettori di votare per il principale rivale del presidente ...notevolmente la portata dela ...

Il sostegno curdo all'avversario di Erdogan e le notizie dal mondo non finite in prima pagina Today.it

Dall'endorsement a Kilicdaroglu da parte del Partito Democratico dei Popoli al ritorno delle riserve indigene in Brasile, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...Avvocati, politici, giornalisti: una retata con l’accusa di appartenenza a organizzazione terroristica. Conseguenze sulle presidenziali del 14 maggio. Perché ...