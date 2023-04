Il Sassuolo supera l'Empoli grazie a Berardi. Pari tra Cremonese e Verona

Angoli: 7 - 5 per il. Recupero: 1'; 7'. Una doppietta di Domenico Berardi nel finale ha regalato alla vittoria in rimonta sull'Empoli. Al Mapei gli ospiti erano passati in ...... Napoli - Salernitana, Cremonese - Verona e- Empoli alle 15; Fiorentina - Sampdoria alle ... Al 94' Abraham, servito da Celik, fa partire un diagonale cheMaignan e illude la squadra di ...Ci pensa, poco dopo la mezz'ora, l'atalantino Zappacosta che prende palla sulla sinistra,... Roma 57, Atalanta 55, Inter 54, Bologna 44, Monza 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42,...

Sassuolo in 10 Ci pensa super Berardi: doppietta ed Empoli ribaltato al 97' La Gazzetta dello Sport

SASSUOLO-EMPOLI 2-1 MARCATORI: 11' pt Cambiaghi; 37' st Berardi, 51' st Berardi (rig.). SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5, Tressoldi 5 (1' st ...Grazie ad una doppietta di Domenico Berardi, il Sassuolo di Dionisi batte l'Empoli e conquista 3 punti importanti per la salvezza dopo che i toscani erano passati in vantaggio nel primo tempo. Solo 1- ...