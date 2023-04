(Di domenica 30 aprile 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Vittoria inal “Mapei Stadium” per ilche, in inferiorità numerica, per 2-1,grazie alla doppietta di Berardi, messa a segno nel finale di gara. Ospiti subito avanti grazie a Cambiaghi, poi il rosso a Pinamonti nella ripresa, quindi ci pensa il capitano dei neroverdi a ribaltare tutto. Per gli uomini di Zanetti un’occasione persa:resta invischiato nella zona retrocessione.Nei primi minuti di gioco il tatticismo vince sull’iniziativa offensiva delle due squadre. Padroni di casa superiori sul piano del gioco e ospiti attendisti con Cambiaghi che, però, all’11’ rompe gli equilibri. Progressione palla al piede dell’attaccante toscano, che elude l’intervento difensivo di Erlic eConsigli calciando sul secondo palo. ...

Per almeno tre occasioni è Laurienté ad arrivare sempre in ritardo su palloni messi in area appositamente per lui e al 19' ilsi difende mettendo in corner un traversone insidioso dei ...Ilbatte 2 - 1 l'Empoli in un match della 32esima giornata di Serie A disputato al Mapei ... I padroni di casa chiudono la partita inuomini per l'espulsione di Pinamonti al 75 . In ...Ilalza il ritmo e al 27' Laurientè mette dentro il pallone per Defrel che da ottima posizine manca l'impatto vincente. Scampato il pericolo, l'Empoli prova a rialzare il baricentro di gioco ...

Il Sassuolo in dieci rimonta e batte 2-1 l'Empoli Agenzia di stampa ... Italpress

Gli uomini di Zanetti passano in vantaggio all'11' con Cambiaghi ma nella ripresa subiscono la rimonta vincente degli emiliani ...Toscani sconfitti in pieno recupero dopo la doppietta in rimonta di Berardi, 1-1 gialloblù sul campo della Cremonese.