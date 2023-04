Il Sassuolo in dieci rimonta e batte 2-1 l' Empoli

(Di domenica 30 aprile 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Vittoria inal “Mapei Stadium” per ilche, in inferiorità numerica, per 2-1, l'grazie alla doppietta di Berardi, messa a segno nel finale di gara. Ospiti subito avanti grazie a Cambiaghi, poi il rosso a Pinamonti nella ripresa, quindi ci pensa il capitano dei neroverdi a ribaltare tutto. Per gli uomini di Zanetti un'occasione persa: l'resta invischiato nella zona retrocessione.Nei primi minuti di gioco il tatticismo vince sull'iniziativa offensiva delle due squadre. Padroni di casa superiori sul piano del gioco e ospiti attendisti con Cambiaghi che, però, all'11' rompe gli equilibri. Progressione palla al piede dell'attaccante toscano, che elude l'intervento difensivo di Erlic eConsigli calciando sul secondo palo. ...

...subito l'incontro con la rete di Okereke al 9' minuto di gioco ma nella ripresa è rimasta in...- Empoli 2 - 1 A Reggio Emilia il Sassuolo batte 2 - 1 l'Empoli grazie alla doppietta di ...

