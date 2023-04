Il Rolex di Mr Rolex | venduto per una cifra stratosferica

(Di domenica 30 aprile 2023) L’asta da capogiro: Ildi Mr.è statoper una. Tutte le informazioni utili da conoscere. Un orologio straordinario e unico della famigliaè andato all’asta nei giorni scorsi ed è statoper una, davvero alta anche per un modello raro. Ilè uno Yacht-Master in platino ed è un modello esclusivo e storico perché appartenuto a Patrick Heiniger, ex amministratore delegato di. Ecco spiegato il prezzo record. (Kronic.it)Gli Heiniger hanno guidato la casa di orologi svizzera per più di mezzo secolo e sono molto conosciuti dagli appassionati di ...

Per, al momento, bisognerà aspettare: Rocca è infatti uno dei più importanti rivenditori autorizzatid'Italia, anche se per adesso il brand svizzero che produce gli iconici Submariner e ...Prima lo ha fermato per strada poi gli afferrato le mani e se le è portate sul seno per distrarlo e sfilargli dal polso undel valore di 15mila euro. E' accaduto ieri pomeriggio in via Monte Velino, zona Calvairate, dove un 68enne stava camminando con un amico prima di essere raggirato da una ragazza che è poi ...20 chemisier versatili che durano una vita Guess, Tiffany&Co, Crivelli, Bulgari,tra i brand protagonisti, per proposte uniche. Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty ...

Rolex lancia i nuovi Daytona e GMT-Master II Gem-Set Montenapo Daily

Un uomo è stato derubato del proprio Rolex in pieno giorno da una donna che gli aveva proposto un rapporto sessuale ...Il tocco osé, la proposta fin troppo chiara e poi la fuga, col bottino. Furto a sfondo sessuale giovedì pomeriggio a Milano, dove un uomo di 68 anni è stato derubato di un Rolex Gmt master 2 da una do ...