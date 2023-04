Il pazzo | pazzo oroscopo di maggio

Leggi su gqitalia

(Di domenica 30 aprile 2023) Come andrà il mese di? Scopriamolo insieme leggendo il nostrodadaista. Ariete Untormentato dal punto di vista dei sentimenti è quello che vi attende. Ricordate di avere sempre con voi dei fazzolettini per asciugarvi le lacrime e un ottimo contorno occhi per nascondere le occhiaie e quell'effetto di secchezza che si crea negli angoli iridocorneali. La mattina sciacquatevi bene la faccia e togliete attentamente tutto il sebo in eccesso. Disperati sì, ma sempre presentabili. Optate per colori accesi nell'abbigliamento senza dare troppa importanza all'armocromia. Come recita il celebre adagio: «Stressed but still well dressed», mi raccomando. Toro Per i Toro è il mese della rinascita. Preparatevi al meglio guardando qualche video sull'accompagnamento al parto su YouTube. I consigli rimangono sempre gli stessi: ...