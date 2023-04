Il paradosso del calabrone | Conte vola anche se non si muove

... ilè che ora il Napoli potrebbe trionfare o mercoledì in albergo o giovedì a Udine, ... lo racconta il vestito a festa di una città già da tempo decorata con i simboliterzo scudetto, lo ...Ad oggi, gli Idonei 2020 bocciano le modalità di reclutamentopersonale, definendole "... E qui ilè dietro l'angolo. Infatti, nel nostro Bel Paese non basta superare un concorso pubblico (...Le dif ficoltà con i progetti e le risorsePnrr raccontano quanto sia difficile per il Governo ... Ilè che tutto questo avviene in una condizione assolutamente invidiabile, nella quale si ...

Il paradosso del lavoro che c’è LA NAZIONE

Intervista con Donatella Rettore, oltre quarant’anni di successi e una vita ‘Agitata’ come si intitola la sua autobiografia.Sulla questione tassa di soggiorno, la giunta di grosseto cerca di fare chiarezza dopo la presa di posizione delle varie forze politiche.