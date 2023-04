Il Napoli vince lo scudetto se… Le combinazioni per il turno infrasettimanale | ipotesi festa senza giocare

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilnon è riuscito a festeggiare il suo terzoin questa domenica. La città era allestita appositamente per un’esultanza attesa 33 anni, ma gli azzurri non sono stati in grado di battere la Salernitana, agguantando quel risultato utile necessario dopo che la Lazio aveva perso a San Siro contro l’Inter. Il pareggio acciuffato negli ultimi minuti dagli avversari ha gelato i tifosi accorsi in massa allo Stadio Diego Armando Maradona e così la squadra guidata da Luciano Spalletti deve rimandare i caroselli. Ilsi trova al comando della classifica generale con 79 punti, mentre la Lazio insegue a quota 61 quando mancano sei giornate al termine del campionato. I campani possono festeggiare in occasione del: basteràre o pareggiare sul campo ...