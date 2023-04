Il Napoli rinvia la festa scudetto | 1-1 con la Salernitana | Campioni d’Italia nel turno infrasettimanale?

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilha dovutore la. Allo Stadio Diego Armando Maradona era tutto pronto per poter celebrare i2022-2023, ma gli azzurri devonore i caroselli per il terzodella loro storia: dopo gli indimenticabili trionfi dell’era Maradona (1987 e 1990), il club partenopeo dovrà aspettare ancora qualche giorno per cucirsi ufficialmente il tricolore sulle proprie maglie a 33 anni di distanza dall’ultima apoteosi. L’intera città era addobbata aper la prima occasione utile per poter celebrare matematicamente un titolo che non è mai stato in discussione nell’arco dell’intera stagione, ma c’era bisogno di un doppio incastro di risultati per non rimandare i caroselli al...