Il Napoli può vincere lo scudetto già domenica

(Di domenica 30 aprile 2023) Con la vittoria dell'Inter contro la Lazio, lodelpotrebbe arrivare già oggi. Tra meno di due ore. Se la squadra di Spalletti batte in casa la Salernitana, infatti, sale a 20 punti il vantaggio sulla seconda (la Lazio, appunto) e con sei gare da giocare e 18 punti in palio loè aritmetico. In città stanno già partendo i festeggiamenti.Serie A I giocatori delfesteggiano la vittoria a Torino sulla Juventus Anadolu Agency/Getty ImagesSe, invece, iloggi non vince, la festa è rimandata a giovedì 4 maggio; la partita doveva essere il 2, ma dopo tutti gli spostamenti degli ultimi giorni anche Udinese-è spostata. In ogni caso lo, quello vero che si mette sulla maglia, arriverà ben prima del 4 ...

L'Inter batte la Lazio per 3 - 1 in rimonta nel match della 32esima giornata della Serie A e consegna lo scudetto al, chefesteggiare il tricolore in caso di vittoria casalinga con la Salernitana. La sconfitta tiene ferma la Lazio a 61 punti. L'Inter aggancia Milan e Roma a quota 57, in piena corsa per un ...... Inter - Lazio 2 - 1.14.04 - Gol di Lautaro Martinez, con il pareggio dell'Inter, iltorna padrone del proprio destino elaurearsi campione d'Italia vincendo contro la Salernitana.12.58 - ...Una traversata partita con De Laurentiis in C nel 2004: è scudetto se la Lazio non vince e gli azzurri invece ...