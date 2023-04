Il Napoli può conquistare matematicamente lo scudetto se…

(Di domenica 30 aprile 2023) Il successo 1-0 delsul campo della Juve ha permesso agli azzurri di avvicinare ulteriormente unoche non è mai stato in discussione ma che può diventare matematico già nella prossima giornata. Dopo 31 giornate la squadra di Spalletti ha 17 punti di vantaggio sulla Lazio, 19 sulla Juve e 22 sulla Roma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

...chevalere lo scudetto. 2023 - 04 - 30 10:00:37 La bandiera da record a Porta Capuana Una bandiera da record quella che ha aperto la probabile giornata di festa per lo scudetto oggi ache ...essere il giorno dello scudetto, per il. A 33 anni dall'ultima volta (1990) gli azzurri potrebbero diventare oggi pomeriggio campioni d'Italia per la terza volta nella loro storia. E ...... per i tre piazzamenti dietro al, ma che potrebbero essere anche solo due, nell'eventualità ... Ora, difendersi è una scelta, oltre che un diritto, ma nel farlo non ci siaffidare ...