Il Napoli ha fatto cambiare il calendario | quasi meriterebbe il rinvio dello scudetto a giovedì Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo aver cambiato ildella Serie A adducendo motivazioni di ordine pubblico, ilun po’la vittoria della Lazio sull’Inter e quindi ildella festagià apparecchiata. Lo scrive, su Il, Gianni Visnadi, in un articolo dedicato a Inter-Lazio, partita decisiva, insieme a-Salernitana, per il titolo di campioni d’Italia agli azzurri. “La Lazio ha tanta voglia di guastare il momento dell’Inter e soprattutto rimandare la festa del”, scrive Visnadi, riportando le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ieri, in conferenza stampa. «Hanno apparecchiato tutto per lo, come se fosse scontato che noi non vinceremo a Milano». E ha chiosato: «Speriamo che il ...